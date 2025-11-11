Francisco Sagasti: PJ cita a expresidente para este lunes 17 por caso de pases a retiro

El juez supremo, Juan Carlos Checkley, citó al expresidente de la República, Francisco Sagasti, para el próximo lunes 17 de noviembre, por la investigación en su contra por los pases a retiro de oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Como se recuerda, al exjefe de Estado se le atribuye el presunto delito de abuso de autoridad por haber respaldado dicha medida. La acusación contra Sagasti también alcanza a los exministros José Elice y Rubén Vargas.

SOBRE EL CASO

En noviembre del 2020, Francisco Sagasti emitió las resoluciones supremas que dispusieron el pase a retiro de hasta 18 oficiales de la Policía Nacional del Perú.

Es necesario recordar que durante el gobierno de Sagasti Hochhausler, se nombró al general PNP César Cervantes como comandante general de la Policía Nacional, lo cuál implicó el pase a retiro de forma automática de tres tenientes generales y otros quince generales.