Delia Espinoza envía carta a Tomás Gálvez solicitándole que entregue el cargo de fiscal de la Nación

Por medio de una carta enviada al fiscal interino de la Nación, Tomás Gálvez, Delia Espinoza exhortó al magistrado dejar el cargo en el Ministerio Público después del pronunciamiento emitido por el Poder Judicial (PJ) a su favor.

"Dada la proximidad del término de su interinato, corresponde suspender las gestiones institucionales propias del Fiscal de la Nación, las que serán retomadas por la suscrita en mi calidad de titular legítima en dicho cargo”, se lee en la misiva de Espinoza Valenzuela.

¿POR QUÉ SACARON A DELIA ESPINOZA DE LA FISCALÍA?

En una decisión tomada por los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), los magistrados decidieron sancionar a Delia Espinoza del cargo, debido a que, se negó a reponer a Patricia Benavides como titular del Ministerio Público.

Cabe mencionar que, el juez constitucional de Lima, Juan Torres Tasso, le dio un plazo de 48 horas a la JNJ para que restituya a Espinoza Valenzuela como fiscal de la Nación, por lo que, de no ser acatado las autoridades del órgano de justicia podrían incurrir en responsabilidades administrativas, políticas, penales y civiles.