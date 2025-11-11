Justicia brasileña anula pruebas obtenidas contra Nadine Heredia en indagación por caso Odebrecht

José Antonio Dias, juez de la Corte Suprema de Brasil, anuló las pruebas obtenidas contra Nadine Heredia durante las investigaciones contra la constructora Odebrecht, por este caso la exprimera dama fue sentenciada a 15 años de cárcel.

La resolución, comunicada anoche, fue emitida a solicitud de Heredia Alarcón, quien se encuentra asilada en Brasil desde abril de este año cuando fue condenada, junto a su esposo el expresidente Ollanta Humala Tasso por lavado de dinero.

El fallo no solo anula las pruebas también prohíbe su uso en casos de cooperación judicial. Pues pertenecen a los sistemas informáticos Drousys y My Web Day (usados por Odebrecht para registrar los sobornos) que fueron invalidadas por la Corte Suprema.

CADENA DE CUSTODIA

Dias Toffoli señala que no se puede asegurar la autenticidad ni la cadena de custodia de estos datos. Por esta falta de garantía, la ley exige que sean consideradas pruebas "imprestables" (inutilizables o inadecuadas) en cualquier proceso judicial.

Esta decisión extiende a Nadine Heredia el mismo beneficio que el juez otorgó a Ollanta Humala, quien cumple 15 años de prisión por lavado de dinero, por supuestos aportes ilegales de Odebrecht a sus campañas electorales en 2006 y 2011.