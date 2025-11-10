Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra expresidente por crímenes de lesa humanidad

A través de la disposición número 22 el último 24 de setiembre, la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo anunció que se abrió un proceso de investigación preparatoria contra Ollanta Humala por los presuntos delitos de lesa humanidad en la base militar de Madre Mía, zona que estuvo a su cargo durante los años 90.

Las indagaciones no solo afectan al exmandatario, sino que también a otros exsuboficiales del Ejército Peruano como Amilcar Gómez y otros integrantes de las Fuerzas Armadas. Los imputados están señalados por el asesinato de Edgardo Isla Pérez y Nemer Acuña Silva.

PERIODO DE INDAGACIONES

De acuerdo a la decisión del despacho que encabeza el juez Jorge Chávez Tamariz, las autoridades de la Fiscalía se han comprometido en realizar todas las indagaciones durante un periodo de ocho meses, teniendo como fecha final el 24 de mayo del 2026.

Cabe mencionar que, Ollanta Humala se encuentra cumpliendo una condena de 15 años de prisión efectiva en el Penal de Barbadillo, debido a que Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, encontró pruebas que recibió dinero ilícito para sus dos campañas presidenciales.