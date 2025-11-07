Poder Judicial anula acusación del Congreso de la República contra el expremier Salvador del Solar

La Primera Sala Constitucional de Lima declaró hoy nulo y ordenó archivar la acusación constitucional iniciada contra el expremier Salvador del Solar, por su intervención en el planteamiento de la cuestión de Confianza ante el Congreso el 30 de septiembre de 2019.

La resolución fue comunicada por Luciano López, abogado del exfuncionario, quien enfatizó que el fallo judicial “pone fin a un proceso que nunca debió abrirse”, pues la denuncia en contra su patrocinado, entre otros puntos, se presentó cuando el plazo había vencido.

El fallo declara fundada en parte la demanda de amparo presentada por Del Solar y precisa que el procedimiento del juicio político en su contra fue inválido, ya que se inició cuando el plazo previsto por el artículo 99 de la Constitución Política ya estaba caducado.

TRATAMIENTO DISCRIMINATORIO

Para el expremier Del Solar, esto confirma que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) intentó avanzar con una acusación arbitraria: “Tampoco se debió presentar el caso ante el Pleno del Legislativo con el plazo caducado”, sostuvo.

López explicó que la Sala también observó vulneraciones al debido proceso, incluyendo un tratamiento discriminatorio. Recordó que en casos similares —como expresidentes o ministros ya retirados de sus cargos— sí se había reconocido la caducidad, pero que en el caso de Del Solar la SAC se negó a hacerlo.