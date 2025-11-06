Elio Riera advierte que Elizabeth Peralta se encuentra mal de salud: "Tiene problemas físicos y locomotores"

El abogado penalista, Elio Riera, se pronunció luego que su clienta, la suspendida fiscal Elizabeth Peralta, se entregó a la justicia luego que el juez supremo Juan Carlos Checkley ordenó su ubicación y captura.

En entrevista para Willax, la defensa legal de Peralta Santur advirtió que la fiscal vinculada al presentador de TV, Andrés Hurtado, tiene problemas de salud que podrían agravarse con su regreso a prisión.

"Tiene problemas físicos y locomotores, eso es de público conocimiento, y además advertir incluso cuando ingresa a prisión", señaló Elio Riera en conversación con el citado medio.

POSTULARÁ AL CONGRESO

Por otra parte, Riera ratificó su incursión en la política postulando a la Cámara de Diputados en las próximas Elecciones Generales 2026 por el partido político Alianza Para el Progreso (APP), liderado por César Acuña.