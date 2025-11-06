Ratifican prisión para exfuncionario de la ONPE que solicitó coima a candidata para beneficiarla

El Poder Judicial ratificó la condena de seis años de prisión efectiva contra Jonathan Guzmán, exgerente de Informática y Tecnología Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por el delito de cohecho pasivo propio.

Este sujeto fue condenado, en primera instancia el 9 de enero de 2025, por solicitar una coima a una candidata a cambio de manipular resultados electorales a su favor. Pese a que apeló el fallo, el juzgado a cargo del caso ratificó la condena.

Según se conoció, la sentencia también inhabilitó a Jonathan Guzmán para ejercer cualquier cargo público por un espacio de cinco años. Además, deberá pagar al Estado el equivalente a 365 días de multa y una reparación civil de S/ 60 000.

SISTEMA INFORMÁTICO

La Fiscalía demostró que el sentenciado, cuando era gerente de la ONPE, pidió USD 60 000 a una candidata a la alcaldía de Barranca, a cambio de manipular el sistema informático de recuento de votos y asegurarle el triunfo electoral.

El hecho fue denunciado por la propia candidata, en el juicio se presentaron audios de conversaciones entre el exfuncionario de la ONPE y la postulante, se revisaron una serie de declaraciones testimoniales y registros telefónicos, informa RPP.