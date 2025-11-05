Elizabeth Peralta: Fiscal suspendida vinculada a "Chibolín" es trasladada a penal Santa Mónica

La suspendida fiscal superior, Elizabeth Peralta Santur, fue trasladada este miércoles al penal de mujeres de Santa Mónica, ubicado en el distrito de Chorrillos, tras haberse entregado a las autoridades en la víspera.

Como se recuerda, la suspendida fiscal, vinculada al presentador de TV Andrés Hurtado "Chibolín" se puso a disposición de las autoridades luego que el juez supremo Juan Carlos Checkley ordenó su ubicación y captura a nivel nacional e internacional, apenas una semana después de haber recobrado su libertad.

Tras pasar por la audiencia de control de identidad, Peralta Santur pasó la noche en una carceleta del Poder Judicial (PJ) y el día de hoy fue trasladad a Santa Mónica. Cámaras de Canal N captaron a la fiscal suspendida cubriéndose con una manta de color fucsia durante su traslado.

INVESTIGACIONES EN SU CONTRA

Como se recuerda, Peralta es investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado. La Fiscal es acusada de intervenir por pedido de Andrés Hurtado, en favor del empresario Javier Miu Lei, para que pueda recuperar barras de oro, presuntamente ilegal, que el Ministerio Público le incautó a su empresa en el 2020.