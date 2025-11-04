Elizabeth Peralta: Fiscal suspendida se entrega a la justicia tras orden de captura

La suspendida fiscal superior, Elizabeth Peralta, se entregó a la justicia este martes 4 de noviembre, luego que el juez supremo, Juan Carlos Checkley Soria, ordenara su ubicación y captura a nivel nacional e internacional.

Como se recuerda, el juez Checkley anunció esta medida contra Peralta Santur luego que él mismo resolvió el pasado 27 de octubre revocar la prisión preventiva en su contra para que afronte su proceso judicial en libertad.

En estos momentos, Peralta Santur se encuentra pasando la audiencia de control de identidad, que es la instancia previa antes de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) la asigne a un penal.

Cabe precisar que la orden de captura contra Peralta se da luego que el Ministerio Público advirtiera que fue excarcelada sin que se resolviera su situación en un recurso de apelación, como exige el Código Procesal Penal.

SOBRE EL CASO

Como se recuerda, Peralta es investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado. La Fiscal es acusada de intervenir por pedido de Andrés Hurtado, en favor del empresario Javier Miu Lei, para que pueda recuperar barras de oro, presuntamente ilegal, que el Ministerio Público le incautó a su empresa en el 2020.