Vladimir Cerrón a Pedro Castillo tras asilo diplomático de Betssy Chávez: Terminaste abandonado

El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón criticó a sus exsocios políticos y aseguró que el expresidente Pedro Castillo “terminó abandonado” por quienes lo “indujeron al autogolpe”, en referencia a los exministros Betssy Chávez y Aníbal Torres Vásquez.

El prófugo reapareció en las redes sociales para enviar un mensaje al exjefe de Estado, luego que Gobierno mexicano otorgara asilo diplomático a Chávez Chino, investigada por su participación en el autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

IDILIO NAUSEOSO

Asimismo, criticó a quienes —según afirma— empujaron a Castillo Terrones a realizar “autogolpe” que terminó con su detención. Se refirió a Betssy Chávez y Aníbal Torres, ambos ocuparon el cargo de premier durante el gobierno castillista.

“Aníbal Torres dijo no saber nada del discurso y Betssy Chávez arrancó cuando el idilio nauseoso que le permitió ascender dejó de dar sus frutos”, indicó Cerrón Rojas, actualmente con orden de captura por el delito de lavado de activos.

Con información de Willax