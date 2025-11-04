Golpe de Estado: se reinicia audiencia y abogado de Betssy Chávez renuncia a defensa de expremier

Esta mañana, la Sala Penal Especial inició una nueva audiencia por el caso Golpe de Estado. El abogado Luis Barranzuela, uno de los defensores de Betssy Chávez, informó que renunciaba a la defensa de la acusada, luego que esta se asilara en la embajada de México.

A su turno, el Ministerio Público solicitó que se aplique la contumacia contra Chávez Chino y se ordene inmediatamente su ubicación y captura. Mientras la Procuraduría señaló que la exfuncionaria ha mostrado irrespeto al sistema de justicia y a la democracia.

DERECHOS DIPLOMÁTICOS

Por su parte, otro de los procesados, el expresidente Pedro Castillo Terrones, agradeció a la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, por respetar "los derechos diplomáticos" (en clara referencia al caso de Chávez Chino) El tribunal le llamó la atención.

Ante la protesta del Perú por concederle el asilo diplomático a Betssy Chávez, el gobierno mexicano justificó la medida. Sostiene que el Art 4 de la Convención de Caracas, indica que es el Estado que otorga el asilo, el que define si es o no persecución política.