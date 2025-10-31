Betssy Chávez podría ser declarada reo contumaz: por tercera vez consecutiva no asiste a juicio

Nuevamente Betssy Chávez, por tercera vez consecutiva, se ausentó del juicio que enfrenta por el presunto delito de rebelión. Por ello, los jueces analizan si corresponde declararla en condición de reo contumaz.

La justicia aplica esta figura cuando el procesado se sustrae reiteradamente del juicio. Si en este caso se confirma, se le dictaría orden de captura y el proceso continuaría con la presencia obligatoria de su abogado.

INTENTO DE GOLPE DE ESTADO

Durante la sesión, la defensa de Chávez Chino dijo que su patrocinada “podría continuar enferma”, aunque no tiene certeza de ello. Señaló también que no tiene información concreta sobre la ubicación de la expremier.

La extitular del Consejo de Ministros es procesada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, encabezado por el expresidente de la República Pedro Castillo Terrones.