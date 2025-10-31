PJ admite apelación de la JNJ para revocar reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

El Poder Judicial (PJ) admitió a trámite la apelación presentada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que busca revocar la resolución que permite a Delia Espinoza Valenzuela continuar en el cargo de fiscal de la Nación.

El juez constitucional de Lima, Fidel Torres, dispuso esta medida el pasado 28 de octubre, según informa RPP, y remitió el documento a la Tercera Sala Constitucional de Lima, que decidirá si admite o rechaza el requerimiento.

El pasado 13 de octubre, este mismo magistrado declaró “fundada” la medida cautelar presentada por Delia Espinoza contra la Junta Nacional de Justicia y dispuso que continúe ejerciendo el cargo de fiscal de la Nación.

CUATRO CARGOS

Así, Torres Tasso revocó la suspensión en los cargos de fiscal suprema y fiscal de la Nación impuesta por la JNJ a Delia Espinoza, en el proceso seguido en su contra por no restituir a Patricia Benavides en su cargo anterior.

Sin embargo, la JNJ mantuvo la suspensión de Espinoza señalando que el proceso disciplinario en su contra es por cuatro cargos, y que la medida cautelar del Poder Judicial solo se refiere al tema de la reposición de Benavides Vargas.