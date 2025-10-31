Poder Judicial

PJ admite apelación de la JNJ para revocar reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

El pasado 13 de octubre, un juez declaró “fundada” la medida cautelar presentada por Espinoza contra la JNJ y dispuso que continúe ejerciendo como titular del Ministerio Púbico.

El Poder Judicial (PJ) admitió a trámite la apelación presentada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que busca revocar la resolución que permite a Delia Espinoza Valenzuela continuar en el cargo de fiscal de la Nación.

El juez constitucional de Lima, Fidel Torres, dispuso esta medida el pasado 28 de octubre, según informa RPP, y remitió el documento a la Tercera Sala Constitucional de Lima, que decidirá si admite o rechaza el requerimiento.

El pasado 13 de octubre, este mismo magistrado declaró “fundada” la medida cautelar presentada por Delia Espinoza contra la Junta Nacional de Justicia y dispuso que continúe ejerciendo el cargo de fiscal de la Nación.

CUATRO CARGOS

Así, Torres Tasso revocó la suspensión en los cargos de fiscal suprema y fiscal de la Nación impuesta por la JNJ a Delia Espinoza, en el proceso seguido en su contra por no restituir a Patricia Benavides en su cargo anterior.

Sin embargo, la JNJ mantuvo la suspensión de Espinoza señalando que el proceso disciplinario en su contra es por cuatro cargos, y que la medida cautelar del Poder Judicial solo se refiere al tema de la reposición de Benavides Vargas.


