Benji Espinoza tras liberación de Elizabeth Peralta: "Andrés Hurtado pronto podría salir"

El abogado penalista, Benji Espinoza, se pronunció luego que el Poder Judicial (PJ), dispuso la libertad de la suspendida fiscal superior, Elizabeth Peralta, investigada por presunto tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado.

En entrevista para Willax, el jurista señaló que la decisión del Poder Judicial de variar la orden de prisión preventiva por comparecencia con restricciones es acertada y no descartó retomar la defensa legal de Peralta en un futuro.

"Mantenemos una relación absolutamente cordial, con un compromiso de que más adelante podamos retomar la defensa para juicio. Lo que te puedo decir es que la resolución del juez (Juan Carlos) Checkley es una resolución debidamente motivada, justificada en el derecho", dijo.

SOBRE ANDRÉS HURTADO

Por otra parte, Espinoza Ramos señaló que el Poder Judicial podría tomar la misma decisión con el presentador de TV, Andrés Hurtado.

"El argumento del juez Checkley ha sido que no hay ni riesgo de fuga suficiente ni tampoco riesgo de obstaculización. Yo creo que, en el caso de Andrés Hurtado, tampoco existen esos riesgos como para que él pueda estar preso. Pronto podría salir en libertad", sostuvo.