Presentan denuncia penal contra Delia Espinoza por uso de vehículos oficiales

La suspendida fiscal suprema, Delia Espinoza Valenzuela, fue denunciada penalmente por el presunto delito de peculado de uso. La denuncia fue interpuesta por Luis Miguel Caya, exconsejero regional de Moquegua.

La medida presentada contra Espinoza Valenzuela es por el uso indebido de vehículos oficiales de la Fiscalía de la Nación, pese a que la extitular del Ministerio Público se encuentra suspendida de sus funciones.

Según el documento al que tuvo acceso el diario Correo, Delia Espinoza continuó utilizando hasta la fecha, de manera indebida e ilegal, los vehículos del Ministerio Público, pese a que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la suspendió de sus funciones el pasado 19 de setiembre.

ORDENAN RETIRO DE VEHÍCULOS

Cabe precisar que en la víspera, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas, presentó un documento ante el gerente general de Fiscalía disponiendo el retiro de los vehículos y el resguardo personal que tenía Espinoza Valenzuela.