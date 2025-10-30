Fiscal Chávez Cotrina destaca labor de Vicente Tiburcio: "No es un ministro improvisado"

En medio de la lucha contra la inseguridad ciudadana por parte del Gobierno de José Jerí, el fiscal coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, destacó el trabajo que viene realizando Vicente Tiburcio en el Ministerio del Interior (Mininter).

Durante una entrevista en Exitosa, Chávez Cotrina saludó los operativos que ha estado diseñando el titular del Mininter para reducir las cifras delincuenciales en el territorio nacional. Además, enfatizó que Tiburcio es una persona capacitada para estar al frente de la cartera.

"He conversado con el comando de la PNP y el nuevo ministro del Interior, Vicente Tiburcio, que espero que haga las cosas bien porque es un policía de carrera, un hombre que sabe que es del GEIN y que no es un improvisado como los anteriores. Él conoce el sistema", comentó.

DINA BOLUARTE HIZO CASO OMISO A LA DELINCUENCIA

A más de dos semanas de haber dejado el cargo de la presidencia, el fiscal Chávez Cotrina reveló que Dina Boluarte hacía caso omiso a los temas de inseguridad ciudadana. "El anterior gobierno miró de costado el problema y no le dio la importancia que debía".