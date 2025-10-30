Vladimir Cerrón sobre liberación de Elizabeth Peralta: "¿Por qué no hacen lo mismo conmigo?"

El prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se pronunció luego que el Poder Judicial (PJ) decidió que la suspendida fiscal superior, Elizabeth Peralta, afronte bajo libertad la investigación en su contra por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado.

A través de su cuenta en la plataforma X, el exgobernador de Junín, quien permanece en la clandestinidad desde octubre del 2023, no dudó en emitir su protesta exigiendo que la misma medida se aplique para su caso.

"Si a la fiscal Elizabeth Peralta le cesaron la prisión preventiva por un caso muy complicado, ¿por qué no hacen lo mismo conmigo en un caso que se va desvaneciendo?", se lee en el tuit publicado por Cerrón Rojas.

COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES

Cabe precisar que el juez supremo provisional, Juan Carlos Checkley Soria dispuso que la doctora afronte en adelante esta investigación bajo el mandato de comparecencia con restricciones, medida que estará sujeta a reglas de conducta.