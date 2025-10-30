Poder Judicial

Hace 49 minutos

Vladimiro Montesinos permanecerá en prisión hasta el 2032: exasesor recibió una nueva condena

El titular del INPE, Iván Paredes, explicó que el exasesor cumplirá seis años más de prisión tras acumular una nueva condena. Montesinos Torres está recluido en la Base Naval del Callao.



El presidente del INPEIván Paredes informó que Vladimiro Montesinos, de 80 año de edad, no saldrá en libertad a mediados de 2026, sino en el  año 2032, tras registrarse una nueva sentencia en su expediente.

Montesinos Torres, exjefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), cumple actualmente dos condenas: una de 25 años por el caso Barrios Altos y otra de 20 años por desaparición forzada y homicidio calificado.

ARRESTO DOMICILIARIO

Con la nueva sentencia, permanecerá en prisión hasta los 87 años, según el cálculo del INPE. El exasesor está recluido en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad, ubicado en la Base Naval del Callao.

Por otro lado, su abogado, César Pacheco, dijo que pedirá la aplicación de la Ley N.° 32181, que permite a reos mayores de 80 años cumplir su condena en arresto domiciliario por razones humanitarias.

Con información de Radio Nacional


Temas Relacionados: Arresto DomiciliarioBase Naval Del CallaoCaso Barrios AltosCondenaExasesorVladimiro Montesinos

También te puede interesar:

BANNER