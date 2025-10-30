Vladimiro Montesinos permanecerá en prisión hasta el 2032: exasesor recibió una nueva condena

El presidente del INPE, Iván Paredes informó que Vladimiro Montesinos, de 80 año de edad, no saldrá en libertad a mediados de 2026, sino en el año 2032, tras registrarse una nueva sentencia en su expediente.

Montesinos Torres, exjefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), cumple actualmente dos condenas: una de 25 años por el caso Barrios Altos y otra de 20 años por desaparición forzada y homicidio calificado.

ARRESTO DOMICILIARIO

Con la nueva sentencia, permanecerá en prisión hasta los 87 años, según el cálculo del INPE. El exasesor está recluido en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad, ubicado en la Base Naval del Callao.

Por otro lado, su abogado, César Pacheco, dijo que pedirá la aplicación de la Ley N.° 32181, que permite a reos mayores de 80 años cumplir su condena en arresto domiciliario por razones humanitarias.

Con información de Radio Nacional