Martín Vizcarra a la Corte Suprema tras rechazo a pedido de anulación de su caso: “Respeto la decisión”

Tras conocerse la decisión de la Corte Suprema de rechazar el recurso de casación presentada por los abogados de Martín Vizcarra para anular su caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, el expresidente utilizó sus redes sociales para pronunciarse al respecto.

En un post compartido en sus plataformas digitales, el líder de Perú Primero aseguró que respetará el veredicto de la entidad de justicia, sin embargo, continuarán recabando pruebas que demuestren que no se encuentra involucrado en el presunto delito de cohecho.

“La decisión de la Corte Suprema sobre el recurso de casación, que buscaba corregir diversos vicios de procedimiento y graves vulneraciones en mi proceso, es una decisión que acato, pero que no me detiene, ni me doblega”, escribió en su cuenta de X.

CREE QUE DEMOSTRARÁ SU INOCENCIA

De acuerdo a Martín Vizcarra, el exmandatario tiene la convicción de que su situación legal se solucionará pronto y los peruanos sabrán que es inocente en el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. “Tengo la convicción que la justicia prevalecerá y demostrará mi inocencia”.