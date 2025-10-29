Elizabeth Peralta en libertad: PJ levanta prisión preventiva a suspendida fiscal vinculada a "Chibolín"

El Poder Judicial (PJ) ordenó que la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta afronte bajo libertad la investigación en su contra por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado.

Peralta abandonará en las próximas horas el Establecimiento Penitenciario de Mujeres en Chorrillos (ex Santa Mónica), luego que el juez supremo provisional, Juan Carlos Checkley Soria dispuso que la doctora afronte en adelante esta investigación bajo el mandato de comparecencia con restricciones.

Asimismo, el juez dispuso que esta medida también estará sujeta a reglas de conducta, además del pago de la suma de 10 mil soles por concepto de caución económica dentro de este proceso penal.

SOBRE EL CASO

La Fiscalía Suprema investiga la presunta intervención del presentador de televisión Andrés Hurtado "Chibolín", en el pago de una supuesta coima entregada por el empresario Javier Miu Lei, con el fin de que la fiscal Elizabeth Peralta intervenga para que pueda recuperar barras de oro, presuntamente ilegal, que el Ministerio Público le incautó a su empresa en el 2020.