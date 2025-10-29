Poder Judicial

Hace una hora

Raúl Noblecilla tras ser expulsado de juicio por golpe de Estado: "Me voy con la frente en alto"

"He sido expulsado por una sala que responde a los dictados de la dictadura y que tiene ya escrita la condena contra Pedro Castillo", señaló el abogado.



Raúl Noblecilla, abogado de la expremier Betssy Chávez, se pronunció luego que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema lo suspendió por 2 meses en el ejercicio de su profesión y lo expulsó de las próximas 6 sesiones del juicio oral contra su clienta y otros por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo en el 2022.

Como se recuerda, los jueces supremos tomaron esta decisión debido a que Noblecilla ha acumulado constantes llamados de atención por sus faltas de respeto, interrupciones y maniobras consideradas dilatorias.

REAPARECE EN REDES

A través de sus redes sociales, el abogado reapareció tras ser expulsado del juicio y acusó a los magistrados de actuar bajo órdenes "de la dictadura", ratificando su defensa a Chávez Chino, Castillo Terrones y Aníbal Vásquez.

"He sido expulsado por una sala que responde a los dictados de la dictadura y que tiene ya escrita la condena contra el presidente de la República, Pedro Castillo, Betssy Chávez, Aníbal Torres y todos los que injustamente están en el proceso", dijo.

"Me voy con la conciencia tranquila, con la frente en alto, pero voy a volver junto con la democracia. Voy a volver cuando ellos ya no estén aquí, cuando todos los asesinos, corruptos y traicioneros al pueblo estén en el lugar que merecen: la cárcel", añadió.


Temas Relacionados: Golpe De EstadoJudicialesJuicio Oral

También te puede interesar:

BANNER