Raúl Noblecilla tras ser expulsado de juicio por golpe de Estado: "Me voy con la frente en alto"

Raúl Noblecilla, abogado de la expremier Betssy Chávez, se pronunció luego que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema lo suspendió por 2 meses en el ejercicio de su profesión y lo expulsó de las próximas 6 sesiones del juicio oral contra su clienta y otros por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo en el 2022.

Como se recuerda, los jueces supremos tomaron esta decisión debido a que Noblecilla ha acumulado constantes llamados de atención por sus faltas de respeto, interrupciones y maniobras consideradas dilatorias.

REAPARECE EN REDES

A través de sus redes sociales, el abogado reapareció tras ser expulsado del juicio y acusó a los magistrados de actuar bajo órdenes "de la dictadura", ratificando su defensa a Chávez Chino, Castillo Terrones y Aníbal Vásquez.

"He sido expulsado por una sala que responde a los dictados de la dictadura y que tiene ya escrita la condena contra el presidente de la República, Pedro Castillo, Betssy Chávez, Aníbal Torres y todos los que injustamente están en el proceso", dijo.

"Me voy con la conciencia tranquila, con la frente en alto, pero voy a volver junto con la democracia. Voy a volver cuando ellos ya no estén aquí, cuando todos los asesinos, corruptos y traicioneros al pueblo estén en el lugar que merecen: la cárcel", añadió.