Poder Judicial ordena suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra a Rutas de Lima

El Poder Judicial ordenó la suspensión del cobro de peajes en los puntos de Villa el Salvador y Punta Negra, operados por Rutas de Lima. La decisión fue adoptada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac tras declarar fundada en parte una demanda de hábeas corpus presentada por la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar.

La resolución judicial establece que se vulnera el derecho fundamental al libre tránsito. El hábeas corpus fue presentado el 14 de marzo de 2024 por la Municipalidad de Santa María del Mar, argumentando que los cobros de peaje en Villa y Punta Negra restringen la circulación de los ciudadanos.

Tras revisar los fundamentos, el juzgado determinó que existe mérito para aplicar una medida correctiva inmediata. La resolución judicial precisa que esta decisión busca proteger derechos constitucionales, sin prejuzgar sobre la validez contractual del acuerdo de concesión vigente.

Detalles de la resolución

Según se detalla en la demanda y fue citado en la resolución, el contrato de concesión fue suscrito el 9 de enero de 2013 entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la empresa Rutas de Lima S.A.C. por un periodo de 30 años. El documento judicial también alude a cuestionamientos por presuntos actos de corrupción vinculados a dicho contrato durante la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán.

Multas por no acatar orden judicial

La orden judicial estipula que, en caso de que Rutas de Lima no acate la suspensión del cobro en los peajes indicados, se procederá a imponer multas consecutivas. Asimismo, se dispone el archivo definitivo del expediente una vez que la resolución sea consentida o ejecutoriada. El tribunal ordenó a la empresa concesionaria suspender el cobro en los mencionados puntos, bajo apercibimiento de sanciones con multas sucesivas en caso de incumplimiento.