Dictan 14 meses de prisión preventiva contra marino acusado de feminicidio en el Callao

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia del Callao dictó 14 meses de prisión preventiva contra el marino por el presunto delito de feminicidio en agravio de Krystal Kamila Eneque Mendoza.

Durante la audiencia judicial, se conoció que el marino de 32 años, llegó hasta su domicilio luego de perpetrar el crimen para atentar contra su integridad, siendo alertado el hecho por su tío. La captura de Aarón Zavaleta requirió un operativo de alto riesgo con equipos tácticos de la SUAT, que rodearon el lugar donde se ocultaba el acusado.

La intervención incluyó francotiradores y un negociador, ante el temor de que intentara hacerse daño. La tensión culminó cuando una columna ingresó al inmueble lanzando una bomba lacrimógena, logrando reducir y trasladar al detenido bajo custodia policial.

Fundamentos de decisión judicial

La decisión judicial se sustentó en varios elementos como la gravedad del delito investigado, que tiene una pena superior a los cinco años, el riesgo de fuga, la posible obstaculización del proceso y la confesión inicial del acusado. Tras su detención, el sujeto confesó a la Policía que había acabado con la vida de su expareja en un hotel ubicado en La Perla, donde las autoridades confirmaron el deceso de la joven.

Será llevado a penal y solicitud fiscal

Zavaleta será puesto a disposición del INPE para su internamiento en un penal mientras se continúa con la investigación del caso. La Fiscalía ha adelantado que solicitaría hasta 30 años de prisión para el imputado en caso de confirmarse su responsabilidad en el feminicidio. Según testigos y familiares, Krystal ya había terminado la relación con Zavaleta, pero él continuaba acosándola antes del crimen.