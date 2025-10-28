Caso Qali Warma: juez revocó mandato de prisión preventiva por 36 meses contra seis investigados

La Sexta Sala Penal de Apelaciones de Lima, revocó el pasado 20 de octubre el mandato de prisión preventiva por 36 meses, medida solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, que se dictó contra seis investigados del denominado caso Qali Warma, informa RPP.

Se trata de Edgar Capani, de la empresa Frigoinca; Davilton Rodríguez, abogado del desactivado programa Qali Warma; Miguel Rosales, supervisor del desaparecido programa; José Mera, exespecialista alimentario; Deyvis Espinoza, exespecialista del extinto programa y Yesabella Pazos, inspectora de la Dirección General de Salud.

El juzgado declaró fundadas las apelaciones de los investigados, para que se revoque la resolución del Juzgado de Investigación Preparatoria de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios del último 18 de julio, en la que dictó 36 meses de prisión preventiva.

MANDATO DE COMPARECENCIA

En sus argumentos, el juzgado señaló que la medida es desproporcionada por lo que dispuso que afronten la investigación bajo mandato de comparecencia por un plazo de 36 meses, y les impuso pagos de 15 mil a 20 mil soles por concepto de caución económica.

Según la hipótesis fiscal, se habría enquistado una red criminal en el desactivado programa Qaliwarma, para manipular los procesos de selección y favorecer a empresas que habrían vendido, supuestamente, alimentos en mal estado perjudicado la salud de los escolares.