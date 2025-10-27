Keiko Fujimori: Juez vinculado a César Acuña se inhibe del caso "Cócteles"

El juez Wilson Verástegui Gálvez, del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, decidió inhibirse del caso "Cócteles", en el que se debía evaluar la aplicación del Tribunal Constitucional (TC) en favor de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

La decisión se produce luego de que un reportaje periodístico vinculara al magistrado con el líder de Alianza Para el Progreso, César Acuña Peralta, lo cuál, según argumentó, podría afectar su imparcialidad en el caso.

El expediente presentado por Verástegui Gálvez será remitido a la mesa de partes de la Corte Superior Nacional a fin de que se designe a otro juez para que asuma la revisión del caso.

TC FALLA EN FAVOR DE KEIKO

Como se recuerda, el pleno del Tribunal Constitucional aprobó por mayoría el recurso de hábeas corpus presentado por la defensa legal de Fujimori Higuchi y declaró nulas y sin efecto los actos procesales y la acusación fiscal que se seguía en su contra por presuntos aportes ilícitos a las campañas presidenciales del 2011 y 2016 del partido naranja.

EL NEXO CON ACUÑA

Cabe precisar que el semanario Hildebrandt en sus Trece difundió el pasado 24 de octubre una imagen de Wilson Verástegui junto a César Acuña. El citado medio cuestionó que el juez tuviera lazos con otro político investigado por lavado de activos.