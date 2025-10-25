Congresista Guillermo Bermejo sentenciado: Zaira Arias lo reemplazaría mientras se resuelve apelación

El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi, explicó en entrevista con Exitosa el procedimiento que seguiría el Congreso tras la condena contra Guillermo Bermejo, de 15 años de prisión, por afiliación al grupo terrorista Sendero Luminoso entre 2008 y 2009. La defensa del legislador apeló la sentencia.

"Según el artículo 15 A del Congreso, cuando la sentencia es firme, ósea doble instancia, el congresista es vacado del cargo, pero se castiga al partido político que lo llevó al Congreso ¿Y el castigo cuál es? Que no va a reemplazarlo un congresista del mismo partido político, es un castigo al partido", dijo.

LA ACCESITARIA

El lugar del parlamentario pasaría al de otro partido que quedó en segundo lugar en el mismo distrito electoral que el de Bermejo Rojas, quien ingresó por Lima. Así sucede cuando el fallo es firme, pero como es en primera instancia, ello aún no sucederá y quien lo reemplazará será su accesitaria Zaira Arias.

Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Arias Berrocal es la siguiente en la lista de Perú Libre por Lima, obtuvo 4.416 voto en los comicios de 2021. En enero del 2023, fue detenida tras lanzar pintura roja contra manifestantes en medio de la denominada Marcha por la Paz en Cercado de Lima.