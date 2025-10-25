Dina Boluarte: PJ ordena a Reniec pagar más de S/230 mil a expresidenta por beneficios laborales

El Poder Judicial (PJ) resolvió en última instancia la demanda interpuesta por la expresidenta Dina Boluarte contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) por concepto de beneficios laborales acumulados por los años que trabajó en dicha entidad.

El Reniec le deberá pagar en total S/239,674.63. Según detallaron, S/61,265.63 corresponden a Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), S/178,409 están vinculados a gratificaciones, vacaciones, escolaridad y beneficios derivados de laudos arbitrales.

MONTO FINAL

El veredicto de la Corte Suprema fue adoptado tras una demanda interpuesta por Boluarte Zegarra al considerar que su vínculo laboral no era de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) o locadora de servicio, sino que procedió a ser a plazo indeterminado.

Por ello exigía que se le reconozca más de 428 mil soles por beneficios sociales que no recibió desde 2007 hasta el 2020, que dejó el empleo para dedicarse a la política, pero tras un largo proceso, la Sala Laboral Permanente modificó dicho monto y pasó a ser S/239.674,63.