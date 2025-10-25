Abogado de Guillermo Bermejo tras condena a 15 años de prisión: Congresista es un preso político

En declaraciones a RPP, Ronald Atencio, abogado del congresista Guillermo Bermejo, dijo que su patrocinado es un “preso político”, luego que fuera condenado a 15 años de prisión por afiliación a una organización terrorista.

“Hemos visto por primera vez a un político que se somete a dos procesos, a dos sentencias, a dos absoluciones y hoy, sin ninguna prueba nueva, sin ningún dato diferente, sin ningún hecho diferente, es condenado”, expresó.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Asimismo, el letrado indicó que, pese a esta decisión, el Congreso debería respetar el principio de presunción de inocencia y evitar vacar del cargo al representante de la bancada de Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial.

“Creemos que debería primar el derecho a la presunción de inocencia y a pesar de que el del Congreso establece que el cargo de congresista vaca, creemos que esto debe quedar sin efecto por un principio constitucional”, concluyó.

Según el fallo que lo condenó a prisión efectiva, Bermejo Rojas mantuvo vínculos con integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso, hechos que habrían ocurrido entre los años 2008 y 2009 en la región Ayacucho.