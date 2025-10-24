Tomás Gálvez responde a Delia Espinoza: “Ella no significa la democracia”

Luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunciara que no se repondrá a Delia Espinoza en el Ministerio Público, por lo que, el fiscal interino de la Nación, Tomás Gálvez, decidió responderle a la suspendida titular de la entidad por haber criticado la decisión de la JNJ.

Durante una entrevista en Willax, Gálvez Villegas aseguró que Espinoza Valenzuela no debería mostrarse en contra por el veredicto de la institución de justicia, ya que, no ha sido separada definitivamente de la Fiscalía.

“Entonces ahora a ella la investigan, eventualmente le ponen una suspensión, ni siquiera una destitución, pues normal (…) La democracia continúa. Ella no es la democracia. Ella no es la depositaria del orden jurídico”, mencionó.

CRITICÓ LA DEFENSA DE DELIA ESPINOZA

A pesar de la sugerencia de su abogado para defenderse ante la JNJ, Tomás Gálvez sostuvo que la defensa legal de Delia Espinoza, la estarían llevando a cometer errores. “Creo que su abogado lo hace incurrir en error peor”.