Dina Boluarte: Fiscalía insiste en pedido de impedimento de salida del país contra expresidenta

La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa insistió en su pedido para que el Poder Judicial dicte impedimento de salida del país por 36 meses contra la expresidenta Dina Boluarte como parte de la investigación que afronta por el presunto delito de lavado de activos.

Por ello presentó un recurso de apelación contra la resolución del juez Fernando Valdez, del último 15 de octubre, que declaró "infundado" el requerimiento del Ministerio Público. El documento fue aceptado a trámite y deberá ser evaluado oportunamente por una sala superior.

En este caso, la exmandataria es investigada por presuntamente haber generado una cuenta mancomunada a favor de Perú Libre, para recaudar fondos para el pago de una reparación civil que se impuso al prófugo líder de esta agrupación Vladimir Cerrón Rojas.

OPERACIONES QUIRÚRGICAS

Por otro lado, el último 17 de octubre el juez Juan Checkley declaró "infundado" el pedido fiscal para que se ordenara el impedimento de salida del país por 18 meses contra Boluarte Zegarra, como parte de la investigación por el presunto delito de negociación incompatible.



La expresidenta de la República es indagada, en este caso, por presuntamente haber influido en la designación de funcionarios en EsSalud, estos profesionales serían amigos o conocidos del médico que le habría realizado operaciones quirúrgicas estéticas, informa RPP.