Rafael Vela sobre proceso disciplinario contra Domingo Pérez: “Es una estrategia de Fuerza Popular”

Tras conocerse que la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público abrió un proceso disciplinario contra José Domingo Pérez por un periodo de 60 días, el integrante del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, decidió emitir una opinión al respecto.

Durante una entrevista en Exitosa, Vela Barba manifestó que la decisión de la ANC formaría parte un plan que habría elaborado la agrupación de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, con el propósito de perjudicar a Domingo Pérez.

"Como dice el dicho: 'En política no hay coincidencias', nosotros debemos decir que también en nuestro devenir cotidiano no hay consecuencias cuando suceden estas cosas. Esto evidentemente es parte de una estrategia, de una represalia anunciada inclusive por el partido Fuerza Popular respecto a como iba a proceder. La señora Fujimori dijo que no iba a proceder, pero que no podía controlar a 40 militantes", mencionó.

DECISIÓN HABRÍA SIDO SESGADA

De acuerdo a Rafael Vela Barba, la decisión de la ANC habría tenido un tipo de sesgo, ya que, se ha comprobado que el titular de la entidad, Juan Fernández Jerí, ha logrado apoyar a diversas organizaciones políticas del Perú.