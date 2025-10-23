Caso Cócteles: ANC del Ministerio Público inicia proceso disciplinario contra José Domingo Pérez

La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público inició un procedimiento disciplinario, que según la resolución tendrá un plazo de 60 días hábiles, contra el fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial del caso Lava Jato.

La ANC investiga a Pérez Gómez por presuntamente haber cometido errores en la acusación del caso Cócteles, que involucra a Keiko Fujimori, la cual fue dejada sin efecto por el Tribunal Constitucional (TC), pues la imputación carece de sustento jurídico.

DESEMPEÑO FUNCIONAL

Como primera medida, la Autoridad Nacional de Control solicitará un detallado informe de descargo a Pérez Gómez respecto de los hechos cuestionados, que deberá ser entregado en un plazo de 5 días hábiles luego de que sea notificado del requerimiento.

El procedimiento fue dispuesto por el jefe de la ANC, Juan Fernández, y se sustenta en la presunta infracción al numeral 13 del artículo 47 de la Ley N.º 30483, Ley de Carrera Fiscal. Este artículo se refiere a faltas disciplinarias en el desempeño funcional.