Abogado de Dina Boluarte: Expresidenta podría volver a incursionar en la política como diputada o senadora

Juan Carlos Portugal, abogado de la expresidenta Dina Boluarte Zegarra, manifestó que su patrocinada es muy activa, por lo que podría retornar a trabajar al Reniec o incursionar nuevamente en la política, todo depende lo que ella determine.

"Conociendo lo activa que es la presidenta estoy seguro que algo va a hacer y poco tiempo estará en casa. Quizá retornará a su derecho político, eventualmente a la Reniec. Recordemos que trabajó cerca de 25 años", dijo el letrado a Exitosa.

ASILO POLÍTICO

"Si ella decide por la política, así será. Finalmente será el pueblo quien toma esa decisión (¿Cómo qué?) No sé si diputada, senadora, no lo sé. No he llegado a ese nivel de información con ella, o en la docencia o en el litigio", señaló.

Por otro lado, destacó que el Poder Judicial rechazara los dos pedidos de impedimento de salida del país contra la exmandataria. "Se descartó que una publicación en redes sociales pueda significar un indicio racional y razonable de asilo político", añadió.