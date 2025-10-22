Delia Espinoza envía carta notarial a la JNJ por demora en su reposición en la Fiscalía

Luego de que el Poder Judicial (PJ) ordenara a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación, la entidad de justicia no ha complicado con lo exigido por el PJ, causando que la suspendida titular del Ministerio Público tomara cartas en el asunto al respecto del caso.

¿QUÉ ACCIÓN HA TOMADO ESPINOZA VALENZUELA?

Al no obtener ningún tipo de respuesta desde la JNJ, Espinoza Valenzuela decidió remitir una carta notarial a la secretaria general de la institución, Melody del Carmen Fuentes Jara, con el objetivo de que puedan colocarla una vez más en su cargo.

“En caso de inexistencia de acuerdos o resoluciones sobre lo requerido, solicito se me remita constancia oficial de dicha inexistencia, emitida por la Secretaría General", se puede leer en el documento compartido a Fuentes Jara.

Cabe mencionar que, la fecha límite para que la JNJ se pronuncie al respecto de la decisión del Poder Judicial finalizaba este miércoles 22 de octubre, sin embargo, Delia Espinoza, no ha tenido ninguna novedad sobre su caso. ¿Nueva crisis en la Fiscalía?