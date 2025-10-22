Juan Carlos Portuagal ratifica que Dina Boluarte se quedará en Perú: "Ella no se fugará"

Juan Carlos Portugal, abogado de la expresidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció luego que el Poder Judicial (PJ), declaró infundado el segundo pedido de impedimento de salida del país contra su clienta, en el marco del caso "Cócteles".

A través de su cuenta en la plataforma X, el letrado celebró la decisión adoptada por el juez supremo, Juan Carlos Checkley, quien desestimó el pedido fiscal contra la jefa de Estado.

"¡Segundo requerimiento de impedimento de salida contra la ex presidenta constitucional de la República, RECHAZADO!", se lee en la publicación de Juan Carlos Portugal en dicha red social.

DESCARTA FUGA

En ese sentido, el jurista ratificó la postura de Boluarte Zegarra en afrontar las investigaciones en su contra, descartando así cualquier intento de fuga o de buscar asilo político en alguna embajada.

"No hay pedido de asilo probado, no hay gestión particular para una posible fuga y, principalmente, no hay prueba razonable para vincular a mi clienta con los hechos investigados. Lo sostuve ayer, y lo reafirmo hoy: ella no se fugará, ella no abandonará el país. Estará en su casa, en nuestro país, aun cuando el resultado hubiese sido adverso", sostuvo.