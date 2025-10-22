PJ admite a trámite recurso de Guido Bellido para archivar acusación por delito de afiliación a grupo terrorista

El Poder Judicial aceptó a trámite la apelación presentada por Guido Bellido, quien busca que se archive la acusación por afiliación a una organización terrorista, formulada por la Fiscalía debido a una presunta vinculación con remanentes de Sendero Luminoso en la zona del VRAEM.

El juez Wilson Verástegui determinó que la apelación presentada por el parlamentario, mediante su defensa legal, cumple con los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal para poder ser admitida.

Proceso en instancia superior

Bellido solicita que la instancia superior revoque la resolución emitida por el magistrado el pasado 21 de agosto, en la que se declaró "infundada" la excepción de improcedencia de acción presentada por su defensa legal. La defensa legal del legislador sostiene como agravio que la resolución apelada vulnera el principio de presunción de inocencia, en perjuicio de su patrocinado. El juez Verastegui Gálvez resolvió, el pasado 9 de octubre, conceder el recurso de apelación y remitirlo a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional.

Como se recuerda, el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional autorizó el inicio del juicio oral contra Vladimir Cerrón y los congresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido, entre otros, por el presunto delito de afiliación terrorista. La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Terrorismo de Huánuco pidió una condena de 25 años de prisión para Cerrón y 20 años para Bermejo y Bellido.

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo del Ministerio del Interior pidió que Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo, Guido Bellido y otros dos acusados paguen solidariamente 100 mil soles como reparación civil al Estado por el delito de afiliación a una organización terrorista. Si la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional admite el recurso a trámite, deberá convocar a una audiencia virtual con la participación de las partes procesales para evaluar el caso.