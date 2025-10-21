Caso Eduardo Ruiz: PJ admite hábeas corpus contra detención de suboficial Luis Magallanes

El Poder Judicial (PJ), admitió a trámite el recurso de hábeas corpus presentado por el Instituto de Defensa Legal Policial (IDL-POL), que busca declarar la nulidad de la resolución que dictó 7 días de detención preliminar contra el suboficial de tercera, Luis Magallanes, por presunto homicidio calificado.

Como se recuerda, Luis Magallanes es sindicado como el responsable de la muerte de Eduardo Ruiz Sáenz, un joven de 32 años que perdió la vida producto de un disparo en el tórax durante la última marcha de la "Generación Z".

La decisión fue adoptada por el Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional. El recurso presentado sostiene que la medida contra Magallanes vulnera la Ley 32181, que garantiza la presunción de inocencia y protege la actuación policial cuando los agentes usan sus armas reglamentarias en cumplimiento de su deber.

¿QUÉ ES LO QUE SIGUE?

Con la admisión del hábeas corpus, ahora el Poder Judicial deberá determinar en los próximos días si la detención de Luis Magallanes se ajustó a la ley o, caso contrario, requiere su anulación respectiva.