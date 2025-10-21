TC archiva el caso Cócteles: "Si hubiéramos tenido un juez imparcial, el caso se archivaba antes"

Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, saludó este lunes el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó archivar definitivamente el caso ‘Cócteles’, en el que se investigaba a la lideresa de Fuerza Popular por presunto lavado de activos. Según la defensa, el proceso judicial nunca debió llegar a instancias penales y se trató, en todo caso, de un asunto administrativo.

En declaraciones a RPP, Loza sostuvo que el caso avanzó únicamente por la falta de objetividad del fiscal a cargo y la actuación parcial del juez durante la etapa intermedia. “Si hubiéramos tenido un juez imparcial y un fiscal sin sesgo, este caso se habría archivado hace años”, afirmó la abogada.

La defensora recalcó que el fallo del TC confirma la posición de su equipo legal: la acusación se basó en una ley de lavado de activos que no estaba vigente en el momento de los hechos. “No se puede aplicar retroactivamente una norma contra una persona”, subrayó Loza, al señalar que la criminalización del financiamiento de campaña fue “una injusticia que duró más de diez años”.

FALLO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Tribunal Constitucional decidió archivar la investigación en la que Keiko Fujimori y otras 39 personas eran acusadas por presunto lavado de activos y organización criminal vinculada al financiamiento de la campaña presidencial de 2011.

Según la sentencia, se vulneró el principio de legalidad y el derecho a un plazo razonable. “No se está declarando la inocencia o culpabilidad de la beneficiaria, sino constatando la inviabilidad de proseguir con una imputación carente de sustento jurídico”, señala el fundamento 96 de la resolución.

SANCIÓN ADMINISTRATIVA

La abogada Giulliana Loza sostuvo que el supuesto “pitufeo” de Fuerza Popular no constituye delito penal, sino una falta administrativa. “Si se hubieran tomado los correctivos adecuados, esto se habría resuelto en una investigación administrativa, nunca penal”, enfatizó.