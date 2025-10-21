PJ amplía por 24 meses investigación contra Rafael López Aliaga por 'caso Panama Papers'

El magistrado determinó que un plazo de 24 meses es razonable para concluir las investigaciones y emitir un pronunciamiento final, considerando las diligencias aún pendientes.

El Poder Judicial dispuso ampliar por 24 meses el plazo de la investigación preparatoria que se sigue contra el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y otros implicados en el caso Panama Papers.

La decisión fue adoptada por el juez Jorge Chávez Tamariz, quien declaró fundada “en parte” la solicitud presentada por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Cuarto Despacho), que había pedido una prórroga de 36 meses para continuar con las diligencias.

DILIGENCIAS PENDIENTES

Según la resolución judicial emitida el 26 de septiembre, el magistrado consideró que 24 meses es un plazo razonable para culminar las investigaciones y emitir un pronunciamiento de fondo, teniendo en cuenta las diligencias pendientes, entre ellas:

La pericia contable y financiera correspondiente al período 2010-2018, ampliada hasta 2021.

La toma de declaraciones testimoniales de dos extranjeros y ocho nacionales.

La asistencia judicial internacional a Estados Unidos y Panamá.

La eventual incorporación de tres empresas como “personas jurídicas” dentro del proceso.

La Fiscalía investiga el presunto manejo irregular de fondos por un millón de soles provenientes de la Caja Municipal de Crédito Popular entre los años 2012 y 2014, entre otros hechos vinculados a la investigación global de los Panama Papers.