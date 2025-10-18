Dictan siete días de detención preliminar contra policía investigado por muerte de Eduardo Ruiz

Esta madrugada, el Poder Judicial dictó siete días de detención preliminar contra el suboficial PNP Luis Magallanes, investigado por la muerte del cantante Eduardo Ruiz Sanz durante las protestas del 15 de octubre.

No obstante, el magistrado Abel Centeno, del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria, rechazó el pedido fiscal para aplicar la misma medida contra el agente Omar Saavedra, también implicado en el caso.

El fiscal Roger Yana señaló ante el juez que era necesaria la misma medida contra los investigados a fin de que puedan estar presentes en la reconstrucción de los hechos, así como otras importantes diligencias previstas.

PRESUNTO ACTO DELICTIVO

Magallanes aseguró que disparó en defensa propia, pero contra el piso. Por su parte, Saavedra también reconoció que disparó, pero al aire. Ambos señalan que era para disuadir a la descontrolada turba que los quería atacar.

Según el fallo, en este caso existe sospecha sobre un presunto acto delictivo que habría cometido del policía Magallanes. En cuanto a Saavedra, se descartó, preliminarmente, su participación en la muerte de Eduardo Ruiz.