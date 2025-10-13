Defensa legal de Dina Boluarte evalúa presentar demanda de amparo contra vacancia presidencial

Joseph Campos, abogado de la expresidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, se pronunció a 3 días de que el Congreso aprobó la vacancia de su clienta por incapacidad moral permanente, a raíz del atentado a balazos del que fue víctima la orquesta de cumbia Agua Marina.

En entrevista para Canal N, la defensa legal de la exmandataria confesó que recomendó a su patrocinada presentar un recurso de amparo en contra de su vacancia, medida que vienen evaluando hasta el momento.

"Yo le he sugerido que presente un amparo. El Perú ya ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos similares [...] La justicia constitucional ha dicho que los procesos políticos también deben respetar garantías mínimas. Lo que ha ocurrido es una vacancia exprés que no cumple con esos estándares", dijo.

NO SE ASILARÁ

Cabe precisar que, tras ser vacada, Boluarte Zegarra reapareció ante la prensa desde su vivienda en el distrito de Surquillo y descartó haber buscado asilo en las embajadas de Ecuador, Brasil o Argentina, asimismo, confirmó que se quedará en territorio nacional para afrontar las investigaciones en su contra.