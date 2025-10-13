Autorizan inicio de juicio oral a Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo y Guido Bellido por presunta afiliación terrorista

El Poder Judicial autorizó el inicio del juicio oral contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y los congresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido, quienes afrontan acusaciones por presunta afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso.

La decisión fue adoptada por el juez Wilson Verastegui Gálvez, quien el pasado 9 de octubre emitió la resolución que también incluye al cabecilla terrorista Víctor Quispe Palomino, actualmente no habido.

Pedidos de prisión

La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Terrorismo de Huánuco solicitó 25 años de prisión para Vladimir Cerrón, además de su inhabilitación definitiva para ejercer cargos públicos por los presuntos delitos de afiliación a organización terrorista y obstrucción a la investigación.

Para los parlamentarios Guillermo Bermejo y Guido Bellido, la Fiscalía pidió 20 años de prisión e inhabilitación definitiva por el mismo delito de afiliación. En el caso de Víctor Quispe Palomino, la Fiscalía solicitó cadena perpetua.

Establecerán hora y fecha de audiencias

Mientras que para los demás involucrados en la causa se plantearon penas de entre 5 y 20 años de prisión, incluyendo también cadena perpetua para algunos de los acusados. El magistrado ordenó remitir los actuados al Juzgado Penal Colegiado Nacional correspondiente para establecer la fecha y hora de las audiencias orales.

Reparación civil

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo del Miniter planteó que Cerrón, Bermejo, Bellido y otros dos acusados paguen solidariamente S/100 mil como reparación civil al Estado por el delito de afiliación a organización terrorista. Además, solicitó que Cerrón y otros cuatro procesados abonen S/30 mil por el delito de obstrucción a la investigación del terrorismo.