Abogado de Dina Boluarte: Expresidenta no asistirá a audiencia sobre impedimento de salida del país

Según informó Juan Portugal, abogado de la destituida expresidenta Dina Boluarte, su defendida no asistirá el próximo miércoles 15 a la audiencia donde el Poder Judicial valorará el pedido fiscal para imponerle 36 meses de impedimento de salida del país.

"Por recomendación propia no va a asistir. Quiero ser enfático y honesto con la población: cada vez que el Ministerio Público citó a la presidenta a declarar, ella siempre ha declarado, pudiendo acogerse a su derecho a guardar silencio", dijo.

AUDIENCIAS

El Poder Judicial evaluará el miércoles 15 de octubre, a las 9:00 a.m., el impedimento de salida del país por 36 meses contra Dina Boluarte por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’, donde se acusa a la exmandataria del presunto delito de lavado de activos.

Al día siguiente, jueves 16, valorará el requerimiento de impedimento de salida del país por 18 meses, por el presunto delito de negociación incompatible, por supuestas gestiones ejecutadas a favor del médico que le realizó cirugías estéticas, informa RPP.