Dictan detención preliminar contra mujer que asesinó a su esposo y escondió cuerpo en maletera de auto

El Poder Judicial dictó detención preliminar contra Keillys Aguilera, quien confesó haber asesinado a su esposo y posteriormente escondido el cadáver en la maletera de su automóvil, en el distrito de Breña.

El Ministerio Público informó a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), que la ciudadana venezolana es investigada por el presunto delito de parricidio en agravio de su cónyuge, Alexander Valverde Laines, de 42 años.

Hallazgo del cadáver

Agentes de la Policía Nacional del Perú hallaron el cuerpo de un hombre asesinado en la maletera de su vehículo luego de que vecinos de la cuadra 9 del jirón Huaraz reportaran un fuerte olor putrefacto.

Confesión y traslado del cuerpo

Según primeras investigaciones, la mujer narró que le quitó la vida el pasado 21 de septiembre y escondió el cuerpo debajo de su cama por casi una semana. El día 29 de septiembre, debido al fuerte olor que emanaban los restos, trasladó el cadáver hasta su auto y lo escondió en la maletera.

Con el paso de los días, los vecinos notaron el olor fétido y alertaron a la policía. Cuando los agentes policiales llegaron al lugar y preguntaron a la esposa por el paradero de su pareja, ella se negó a abrir la maletera del vehículo. Al lograr abrirla, encontraron el cadáver y la mujer confesó el crimen.