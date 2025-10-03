Caso Mochasueldos: dejan en libertad a exasesor de María Agüero que fue detenido en España

Alexis de la Cruz, exasesor de la legisladora María Agüero, recuperó su libertad tras haber sido detenido en España el 19 de agosto de 2024. Es investigado por la presunta recolección Ilícita de un porcentaje de los sueldos de trabajadores del despacho de la referida legisladora.

La información se conoció tras la resolución del juez Abel Centeno, que el último 19 de setiembre ordenó se amplíe por seis meses la investigación preliminar seguida a De La Cruz Canales y a Edson Flores Valencia, también exasesor de la parlamentaria de Perú Libre, por este caso.

Así, los dos exasesores de la parlamentaria involucrados en este caso están en libertad, ya que Edson Flores volvió a las calles luego que la Segunda Sala de Apelaciones ordenó, el 11 de setiembre de 2025, el cese de la prisión preventiva que se le impuso por este proceso.

RECEPTORES INICIALES

La Fiscalía atribuye a Edson Flores y a Alexis de la Cruz, ser los presuntos recolectores y receptores iniciales del dinero que le habría sido recortado a 12 trabajadores del despacho de la parlamentaria Agüero Gutiérrez, entre junio del 2022 y mayo del 2023, informa RPP.

Mientras tanto, la Oficina de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía, continúa los trámites para el regreso de Alexis de la Cruz de España, es acusado de los presuntos delitos de concusión, enriquecimiento ilícito y lavado de activos en agravio del Estado.