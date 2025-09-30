Julio Rodríguez cuestiona pedido de fiscal Domingo Pérez para que López Aliaga declare en juicio contra Villarán

El abogado penalista, Julio Rodríguez, se pronunció luego que el fiscal y miembro del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, anunció que la Fiscalía solicitará al Poder Judicial (PJ) que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, declare como testigo en el juicio oral contra la exalcaldesa Susana Villarán.

En entrevista para Canal N, el letrado cuestionó el pedido del fiscal y señaló que esto representa una clara intención de "politizar" el caso de la exburgomaestre, investigada por los aportes ilegales de las empresas Odebrecht y OAS para la campaña del No a la revocatoria del 2013.

"Yo creo que es claro el objetivo de politizar el caso. Un testigo es aquel que conoce respecto a los hechos materia de investigación [...] yo no me saco un testigo debajo de la manga cuando ya se inició el juzgamiento", dijo.

"DISTRACCIÓN"

En ese sentido, Julio Rodríguez señaló que el fiscal Domingo Pérez estaría tratando de utilizar al alcalde de Lima como elemento distractor para desviar la atención de los "errores" que habría cometido en el proceso: "Lo más fácil es politizarlo", sostuvo.