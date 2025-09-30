Nueve meses de prisión preventiva contra policía que recibió coima de S/50 en el Callao

Por medio de una publicación en redes sociales, Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Callao, dictó nueve meses de prisión preventiva contra un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) por haber recibido una coima de S/50.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

El suceso se remonta al 16 de setiembre cuando el suboficial de tercera Jorge William Chávez Ruiz intervino a un conductor de un vehículo pesado en el cruce de las avenidas Argentina y Santa Rosa, debido a que, el chofer identificado como Junior Añorga Yáñez había cometido una infracción.

La unidad que conducía Añorga Yáñez no tenía las cintas reflectoras reglamentarias, por lo que, Chávez Ruiz le comentó que podía solucionar el problema de inmediato, con un apoyo económico de S/50.

No es la primera vez que Jorge William Chávez Ruiz se encuentra involucrado en este tipo de hechos, ya que, en enero de este año, recibió S/800, por lo que, fue sentenciado a ocho años de cárcel por el delito de cohecho pasivo propio.