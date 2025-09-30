Fiscal José Domingo Pérez pide que Rafael López Aliaga declare en caso Susana Villarán

El integrante del Equipo Especial Lava Jato anunció que presentará la solicitud como “prueba nueva” en el juicio oral contra la exalcaldesa.

El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, informó que pedirá que el actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sea citado en calidad de testigo dentro del proceso que afronta la exburgomaestre Susana Villarán. La solicitud se hará bajo la modalidad de “prueba nueva”, a partir de un documento presentado recientemente por López Aliaga relacionado con la concesión de Rutas de Lima.

Argumento del fiscal Domingo Pérez

En declaraciones a RPP, Pérez explicó que el escrito del alcalde capitalino busca que el Ministerio Público “adopte ciertas medidas en relación (a) los peajes que corresponden a la concesión de Rutas de Lima”. Según el fiscal, ello constituye un elemento que debe ser valorado por los magistrados del caso Villarán, por lo que considera pertinente que se escuche al actual burgomaestre.

“A partir de lo que está presentando el señor alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (es) que tiene que ser escuchado por los jueces que están juzgando el caso de la señora Susana Villarán”, sostuvo Pérez, al remarcar que el testimonio de López Aliaga resultaría “útil” y “pertinente” para el desarrollo del juicio.

Proceso en curso

El fiscal recordó que la acusación contra Villarán incluye delitos como asociación ilícita, colusión y lavado de activos, con un pedido de 29 años de prisión. El proceso judicial involucra, además, a otras 20 personas naturales y nueve jurídicas, mientras que 16 empresas figuran como terceros civilmente responsables.

El juicio se inició la semana pasada y tiene como eje la presunta recepción de más de 10 millones de dólares de Odebrecht y OAS, destinados tanto a la campaña por el “No” en la revocatoria de 2013 como a la campaña de reelección municipal en 2014. Villarán, quien el lunes negó las imputaciones, aseguró que su defensa desvirtuará “uno por uno los cargos” formulados por el Ministerio Público.