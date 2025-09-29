Roberto Pereira cuestiona denuncia de la PNP contra Karla Ramírez: "Refleja una intolerancia"

El abogado y asesor jurídico del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Roberto Pereira, se pronunció tras el comunicado de la Policía Nacional del Perú (PNP), anunciando una denuncia penal contra la jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión, Karla Ramírez.

En el comunicado, la institución policial acusa a la periodista del dominical Panorama de un presunto "acoso", solo por solicitar los descargos de la PNP en el marco de un reportaje que los vincula con presuntos actos de corrupción.

ROBERTO PEREYRA OPINA

En entrevista para el diario El Comercio, Pereira lamentó y cuestionó la denuncia penal de la PNP contra la mujer de prensa y advirtió que esto representa una clara "intolerancia" hacia la labor periodística.

"Lamentablemente, sigue una pauta preocupante: ante cada cobertura de los medios, si se discrepa con su línea editorial, con la relación con sus fuentes o cómo se cubre una noticia, inmediatamente la prensa es amenazada con ser denunciada. Esto refleja una intolerancia manifiesta hacia la labor de la prensa", sostuvo.