Roberto Pereyra sobre "El Monstruo": "Mínimo tiene 25 años de cárcel, sino cadena perpetua"

El abogado penalista, Roberto Pereyra, se pronunció sobre la situación legal del delincuente Erick Moreno Hernández, alias "El Monstruo", quien fue detenido la semana pasada en una vivienda de la ciudad de San Lorenzo, en Paraguay.

En entrevista para Canal N, el letrado señaló que, debido a la gravedad de los delitos que se le imputan al criminal, el Poder Judicial le daría, como mínimo, 25 años de cárcel y cadena perpetua en el peor de los casos.

"Por los delitos que está siendo imputado y que han motivado la extradición [...] son extorsión, sicariato y secuestro. seguramente le imputarán algún tipo de delito contra la vida también, y todo esto, en el ámbito de una organización criminal. Como mínimo tiene 25 años de cárcel, sino cadena perpetua", dijo.

DOS POLICÍAS HABRÍAN FILTRADO INFORMACIÓN

Cabe señalar que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, reveló que un colaborador eficaz advirtió la presunta participación de "dos malos efectivos policiales" que filtraban información a "El Monstruo" para evitar su captura.